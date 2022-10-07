Yazıcıoğlu'nun Koruma Polisinin Ölümü Soruşturmasında Takipsizlik Kararı

Yazıcıoğlu'nun Koruma Polisinin Ölümü Soruşturmasında Takipsizlik Kararı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın (49), kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada; olayın kaza olduğu belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın (49), kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada; olayın kaza olduğu belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

Erol Yıldız, 16 Mayıs'ta, evinin otoparkında geri kaçan, kendisine ait otomobilin altında kaldı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Yıldız, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan savcılık, bilirkişi görevlendirdi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda, "Aküsü deşarj olan aracı marş ile çalıştıramayan müteveffa, bunun üzerine aracın arkasına geçerek bulunduğu düz zeminden sokak asfalt yüzeyine doğru aracı itmeye başlamıştır. Bu esnada eğimli kesimde durduramadığı araç, geriye giderek kendisine çarpmış, apartmanın otoparkını çevreleyen duvara kadar sürükledikten sonra durabilmiştir. Kazanın bu şekilde meydana geldiği görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen rapor da dosyaya girdi. Raporda, "Kişinin ölümü, genel beden travmasına bağlı çoklu kot, ekstremite, kalça kemiği kırıklarıyla birlikte akciğer yaralanması, göğüs boşluklarına hava ve kan birikimi sonucu meydana geldiği oy birliğiyle mütalaa edilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Savcılıkça, alınan ifadeler, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda; Yıldız'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın şüpheli olduğuna dair herhangi bir belge, bilgi ve delilin bulunmadığı belirtilerek, "Tanıkların, şüpheli bir durum görmediklerini belirttikleri, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve olayın kazaen meydana geldiği, bu haliyle kovuşturma yapma olanağı bulunmadığı anlaşılmakla olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yazıcıoğlu'nun Koruma Polisinin Ölümü Soruşturmasında Takipsizlik Kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Dünya Mirası 500 Yıllık Heykeller Yangında Onarılamaz Hasar Gördü
Dünya Mirası 500 Yıllık Heykeller Yangında Onarılamaz Hasar Gördü
Türkiye'de 9 Ayda 1683 Kişi, Trafik Kazalarında Öldü
Türkiye'de 9 Ayda 1683 Kişi, Trafik Kazalarında Öldü
Baldız Cinayeti Sanığı: Her Şey Bir Anda Oldu
Baldız Cinayeti Sanığı: Her Şey Bir Anda Oldu
Tayland’da Bir Kreşe Silahlı Ve Bıçaklı Saldırı: 24’ü Çocuk 38 Ölü
Tayland’da Bir Kreşe Silahlı Ve Bıçaklı Saldırı: 24’ü Çocuk 38 Ölü
Servis Midibüsü Alev Alev Yandı
Servis Midibüsü Alev Alev Yandı
Obez Çift, 115 Kilo Verdi
Obez Çift, 115 Kilo Verdi
6 Aylık Hamile Eşini Öldüren Kocanın 'iyi Hal İndirimli' Cezasının Onanması Talep Edildi
6 Aylık Hamile Eşini Öldüren Kocanın 'iyi Hal İndirimli' Cezasının Onanması Talep Edildi