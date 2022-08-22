Yengesini Öldüren 14 Yaşındaki Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Yengesini Öldüren 14 Yaşındaki Cinayet Şüphelisi Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldürüp kaçan 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde yakalandı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldürüp kaçan 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde yengesini kazayla öldürdüğünü söyleyen S.A., adliyeye sevk edildi.

Bayramiç'e 18 kilometre mesafedeki Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos günü S.A. ile bitişikteki evdeki yengesi Ülkü Akın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., psikolojik tedavi gördüğü belirtilen yengesini vurdu. Ülkü Akın yaşamını yitirirken, S.A. ise silahı bırakıp kaçtı.

6 gündür aranan S.A., bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir caminin bitişiğindeki çay ocağında otururken polis tarafından fark edilip yakalandı. Suçun işlendiği yerin jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle S.A., jandarmaya teslim edildi. S.A., jandarmada pedagog eşliğinde alınan ilk ifadesinde, "Yengemi kazayla öldürdüm. Olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldim. Su ihtiyacımı yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdim. Geceleri farklı cami avlularında saklandım. Bankada bir miktar param vardı. Onu çekmek için Çan ilçesine geldim" dedi. S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA

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Yengesini Öldüren 14 Yaşındaki Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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