Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: “Erdoğan, İstifa Etmelisin”

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarını istifaya davet etti. Özdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı ‘Siyaset yapma zamanı değil’ diyor. Siyaset yapma zamanı kardeşim. Siyaset yapacağım tabii. Siyaset demek kötü bir şey değil ki. Siyaset devletin yönetme sanatı. Sen yönetememişsin, ben senin yönetemediğini söylüyorum” dedi.

Esma Turan

(MUĞLA)-Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarını istifaya davet etti. Özdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı ‘Siyaset yapma zamanı değil’ diyor. Siyaset yapma zamanı kardeşim. Siyaset yapacağım tabii. Siyaset demek kötü bir şey değil ki. Siyaset devletin yönetme sanatı. Sen yönetememişsin, ben senin yönetemediğini söylüyorum.” dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Menteşe ilçesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Özdağ toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren Selçuk Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar doğru soruşturmalar değildir. Ümit Özdağ, bir parti genel başkanının bu şekilde gözaltına alınması, Türkiye'nin itibarsızlığıdır. Türkiye'deki yargıçların, kolluğun bir noktada yapmış olduğu yanlışlardır. Ümit Özdağ çağırsanız gelip ifade vermez mi? Verir. Bir partinin genel başkanı, yüzde 4, yüzde 5 oyu var iyi bir oy, ciddi bir oy. Antalya'da konuşma yapılmış, Ankara'dan savcı çağırır ifadesini alır. İstanbul'a götürülüş biçimi, bunların hepsi zannediyorlar ki ‘Türkiye bunlardan karlı çıkacak’ çıkmaz Türkiye zararlı çıkar. Hiç kimse gelip bu ülkeye yatırım yapmaz. Turist gelmez bu ülkeye. Gelemez, korkar. Depremlere mani olamadığınız bir yerde… Japonya'ya gittim beni uçakta uyardılar ‘deprem olur, korkmayın ölmezsiniz’ dediler. Otele geldim ‘burada deprem olur 8.4'e göre yapıldı bu otel’ dediler. Bize bunları anlattılar. Ülkemizde deprem olduktan sonra millet koşar. Devlet de hükümet de şöyle koşar; ‘bak yetiştik bak şunu yapıyoruz bak bunu yapıyoruz’ öldük öldük. 60 bin kişi öldü. 100 bin kişi yaralandı. 104 milyar dolar gitti. Biz olayların arkasından giden bir hükümetle karşı karşıyayız.

"Sorumluluk duygusu zayıf bir ülkenin iş ahlakı zayıf"

Orman yangınları oldu buradaydım 3 sene önce. Vallahi billahi 3 gün boyunca Milas’a helikopter gelmedi. Havalimanından indim, Köyceğiz'de yangın çıktığını gördüm aradım, bekledim orada 4 saat 5 saat, gece görüşü helikopter gelmedi. Geceleyin yangın yayıldı. Sabaha karşı helikopterler devreye girdi. Ondan sonra benim yüzyıllık ormanlarım, ağaçlarım, mikroorganizmalarım, hayvanlarım öldü. Çünkü hiç kimse düşünmüyor, sorumluluk duygusu zayıf bir ülkenin. İş ahlakı zayıf. Sonra deprem olur hakeza sel felaketleri olur aynı şekilde şimdi otel yangın oldu. Ya bu otelde düşünebiliyor musunuz yangın merdivenleri yok. Bu otelde yangın söndürücü tüpler yok. Olanlar da çalışmıyor. Sensörler çalışmıyor. Yağmur damlama sistemleri yok. Dağın başında burada bir itfaiye yok ya. Burada bir depo yok. Hidrofor yok. Yazık değil mi 76 tane can öldü ya. Yazık değil mi kardeşim. Avrupa'da bunlar olmaz.

"Türkiye’de bakanlar sekreteryadır"

Sayın Cumhurbaşkanı ‘Siyaset yapma zamanı değil’ diyor. Siyaset yapma zamanı kardeşim. Siyaset yapacağım tabii. Siyaset demek kötü bir şey değil ki. Siyaset devletin yönetme sanatı. Sen yönetememişsin, ben senin yönetemediğini söylüyorum. Kültür ve Turizm Bakanı istifa etmelisin sen değil Sayın Erdoğan istifa etmelisin. Hadi bakalım istifa et ardından da seçime gidelim tekrar aday ol. Bakalım bu millet seni seçecek mi seçmeyecek mi? Seçerlerse helal olsun diyeceğim seçmezlerse o zaman da seçmedi seni diyeceğim. Onun için Sayın Erdoğan'ın istifa etmeli. Türkiye'de. Bakanlar sekreteryadır. Bütün bakanların adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bundan sonra başsavcıların adı da Recep Tayyip Erdoğan olmamalıdır. Başsavcıların gözleri kapalı olmalıdır. Hiçbir savcı resen soruşturma açamaz. Başsavcılar soruşturma açar. Ben bütün herkesi adil olmaya davet ediyorum. Bütün başsavcılar bazı olaylarda dik durmaya aynı ‘Berlin'de hakimler var, savcılar var’ diyorlar ya aynı noktaya gelmeye davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı