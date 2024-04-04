Yeniden Sayım Az Önce Bitti: Gaziosmanpaşa'da Kazanan Yine Chp'li Hakan Bahçetepe Oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da CHP'li belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe'nin önde olmasına rağmen AKP'nin itirazı üzerine dün başlayan yeniden sayım az önce sonuçlandı. 1030 sandığın yeniden sayım sonucuna göre Bahçetepe 848 oy farkla seçimi kazandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da CHP'li belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe'nin önde olmasına rağmen AKP'nin itirazı üzerine dün başlayan yeniden sayım az önce sonuçlandı. 1030 sandığın yeniden sayım sonucuna göre Bahçetepe 848 oy farkla seçimi kazandı.

Gaziosmanpaşa'da yeniden sayımın sonucunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu sözlerle paylaştı:

"Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…"

Anka Haber Ajansı