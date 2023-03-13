Yeniden Yapılan Elazığ Stadyumunda 'Atatürk' Adına Yer Verilmemesi Tepkilere Yol Açtı

Elazığ’da yıkılarak yeniden yapılan stadyuma asılan tabelada ‘Atatürk’ adına yer verilmemesi tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela. "Elazığ Stadyumu" işin adı müteahhit firma da işin adını öyle asmış. Eski ismi muhafaza edilecektir” açıklamasını yaptı. CHP Elazığ Milletekili Gürsoy Erol ise “İnsanlar sehven milletvekili olabilirler ama hiçbir güç Atatürk’ün adını sehven değiştiremez. Bu hadsizlik kim tarafından yapılmış ise o kişi ya da kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmalıdır” diye tepki gösterdi.

Elazığ'da 49 yıllık Atatürk Stadyumu'nun yenilenmesinin ardından "Elazığ Stadyumu" tabelası asılırken; Atatürk ismine ise yer verilmemesi tepki çekti.

"YAŞAMIMIZDAN NELER NELER ÇIKARILDI BİLİYOR MUSUNUZ?"

Eski Türk Ocakları Elazığ Şubesi Başkanı Vahit Dabak şunları söyledi:

"Malumunuz üzere Elazığ Atatürk Stadyumu ihtiyaca binaen yıkılmış ve yenisi yapılmıştır, emeği geçenlere teşekkür ederiz ancak adlandırılırken "Elazığ Stadyumu" olarak değerlendirilmiş. Sosyal medyadaki paylaşımlarımıza da gelen destekle beraber birkaç yorumda "ne fark eder ki" gibi yorumlar gelmiştir. Düşünmek gerekirse "ne fark eder ki" diyerek yaşamamızdan neler neler çıkarıyoruz biliyor musunuz? "Ne mutlu Türk'üm diyene', resmi kurumlarımızdan Türkiye Cumhuriyeti, okullarımızdan andımız... Bizi anlamak isteyenlere yeniden ifade edeyim biz stadyumun Elazığ Stadyumu olmasına karşı değiliz. Biz Elazığ Atatürk Stadyumumuzu yeniden istiyoruz."

"BİNLERCE VATANSEVER ATATÜRK ÇOCUĞU ADINA KONUŞUYORUM!’’

İYİ Parti Elazığ milletvekili aday adayı Mustafa Kemal Atikeler şunları söyledi:

"Ben bir doktorum, ben odamda arkamda gördüğünüz resimle büyüdüm. Bu benim her zaman için beni "Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Atatürk'ün resmi. Ben bu resme bakarak mesleğimi onurla yerine getiriyorum. Buradan nereye geleceğim. Elazığ'da bir stadyumumuz vardı adı Atatürk Stadyumuydu. Yıkıldı, yeniden yapıldı. Çok da güzel bir stadyum oldu fakat adı maalesef Atatürk Stadyumu yerine "Elazığ Stadyumu" olarak değiştirildi. Atatürk, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim" derken sporculara bir hatırlatma yapıyordu. Ben isterdim ki bu sporcular sahaya çıktığında Atatürk'ün bu söylemini hatırlasınlar ve ona göre sporlarını yapsınlar. Maalesef bu şu an için olmadı ama ben binlerce Türk çocuğu vatansever, milliyetçi, Atatürk çocuğu olan insanların yerine konuşuyorum. Lütfen bizim stadyumumuzun adını değiştirin, tekrar Elazığ'a Atatürk Stadyumu olarak koyun."

"ATATÜRK STADYUMU ATATÜRK'SÜZ OLMAZ"

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Esen, Elazığ stadyumunun bir an önce eski ismine kavuşması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ülke olarak sarsıldık. Gündemimiz 2 gündür Elazığ Atatürk Stadyumunun isminde "Atatürk" kelimesinin kaldırılması. Bizim hemen bu yanlıştan dönüp kendi işimizle ilgili, depremle ilgili ana mevzuya dönmemiz gerekiyor. Elazığ'daki binaların durumu, Elazığ'daki afetle ilgili yapılacak işlemlere dönmemiz lazım. Maalesef Elazığ Atatürk Stadyumu yapım ihalesinde "Elazığ Stadyumu" olarak isimlendirildi. Bu bir yıldır çeşitli mecralarda dile getirildi ama gördük ki başarılı olunmadı ve isim dün itibarıyla Atatürk'süz olarak stada verildi. Bizler de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Elazığ Atatürk Stadyumu’nda olmasını istiyoruz. Gençliğimizde, çocukluğumuzda hep spikerlerden radyolarda "Elazığ Atatürk Stadyumu’ndan sevgiler, saygılar" denildiğini hep duyardık. Bunun bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Sosyal medyadaki Elazığ Atatürk Stadyumu etkinliğini destekliyorum ve asıl gündemimiz olan depremle ilgili konuya biran önce dönmeyi istiyorum."

STADYUM’DAN ATATÜRK İSMİ ‘SEHVEN’ SİLİNMİŞ

Gelen tepkiler üzerine AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela. "Elazığ Stadyumu" işin adı, müteahhit firma da işin adını öyle asmış. Eski ismi muhafaza edilecektir" açıklamasını yaptı.

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol da sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dün Atatürk stadıyla ilgili yapmış olduğum açıklamam ve girişimlerimden sonra AKP Elazığ Mv.Metin Bulut stadyumun isminin sehven değiştiğini ifade etmiştir. Bu ülkede hiç kimse Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini sehven de olsa silme cesaretini kendinde bulamaz. İnsanlar sehven milletvekili olabilirler ama hiçbir güç Atatürk’ün adını sehven değiştiremez! Bu hadsizlik kim tarafından yapılmış ise o kişi ya da kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmalıdır."