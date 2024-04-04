Yenilendi - Chp'nin Kazandığı Ardahan'da Seçimin Yenilenmesi Kararı

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AKP’nin itirazı üzerine yeniden seçim kararı aldı. İl Seçim Kurulu da aynı yönde karar verirse Ardahan’da seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Süreci ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren CHP adayı Faruk Demir, "Biz ne yeniden sayımdan ne de seçimden kaçarız. Ancak hukuki olmayan siyasi karara da boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AKP’nin itirazı üzerine yeniden seçim kararı aldı. İl Seçim Kurulu da aynı yönde karar verirse Ardahan’da seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Süreci ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren CHP adayı Faruk Demir, "Biz ne yeniden sayımdan ne de seçimden kaçarız. Ancak hukuki olmayan siyasi karara da boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Ardahan’da belediye başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir 5 bin 49 oy alarak seçimi kazandı. İkinci sırada gelen AKP’nin belediye başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kaldı.

AKP, oy kullanma gününde kimi usulsüzlükler yaşandığını öne sürerek oyların yeniden sayılması ve seçimin iptal edilmesi talepli itiraz dilekçesiyle Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. İlçe Seçim Kurulu’nun kararı önce İl Seçim Kurulu’nda değerlendirilecek, burada da aynı yönde karar çıkması halinde ise seçimin 2 Haziran'da yenilenmesi hakkında son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek.

Ardahan Belediye Başkanı seçilen CHP’li Faruk Demir, ANKA Haber Ajansı’na AKP’nin itirazıyla başlayan süreç hakkında bilgi verdi. Faruk Demir, seçimin yenilenmesine gerekçe olacak hiçbir durumun yaşanmadığını, AKP’nin itirazlarına neden olan olaylarla ilgili herhangi bir tutanak tutulmadığını, ilçe seçim kurulunun yedi üyesinden dördünün hukuki değil siyasi bir karar verdiğini anlattı. Kurulun karara imza atan dört üyesinden ikisinin kamu personeli, diğer ikisinin de AKP ve İYİ Parti üyesi olması nedeniyle kararı "tamamen siyasi" olarak değerlendiren Demir, kurulun hukukçu başkanının da itirazlara maddi dayanak ve delil bulamadığını söyledi. Demir, bu duruma karşın ilçe seçim kurulunun seçimin yenilenmesi kararı verildiğini söyledi ve “Koskoca ilin kaderiyle, demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle bağdaşmayan bir karar verildi” dedi.

Kurulun hukukçu üyesi olan başkanın karara karşı görüşünü de yine karardan aktaran Ardahan Belediye Başkanı Demir, başkanın “Sunulan dilekçede yer alan merkez ilçe genelinde seçimin yenilenmesi, aksi takdirde merkez ilçe genelinde oyların yeniden sayılmasına yönelik yerinde görülmeyen talebin reddine karar verilmesi gerekirken seçimlerin yenilenmesine dair çoğunluğun görüşüne katılmıyoruz” diye yazdığını söyledi. Faruk Demir, "Biz ne yeniden sayımdan ne de seçimden kaçarız. Ancak hukuki olmayan siyasi karara da boyun eğmeyeceğiz. Yeniden seçim olsun iki katı oy alırız" dedi.

Anka Haber Ajansı