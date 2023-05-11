Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Ato Yönetimiyle Buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara Milletvekili adayları, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetimiyle kahvaltıda buluştu.

Ankara’nın sorunlarının konuşulduğu programda konuşan Başkan Yaşar, “Ankara’nın sorunlarını sizlerin ağzından dinlemek çok önemli. İnşallah bugün burada milletvekili adayı olan arkadaşlarım seçildiklerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’nın sorunlarını çözmelerini yürekten diliyorum. Başkentler ülkelerin simgeleridir ve ülkeler başkentleriyle anılır. Hep birlikte Ankara’ya sahip çıkacağız. Bugün Türkiye bir seçime gidiyor. Ben bu kadar kutuplaşmış bir seçim görmedim. Seçim demokratik ülkelerde olur, şölen havasında bayram havasında gitmemiz lazım. Seçimlerin barış ve kardeşlik içinde, huzurlu bir ortamda geçmesini diliyor, sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ ANKARA’YA DEĞER KATAR"

Ankara’nın artık bir memur kenti olmadığına değinen Fethi Yaşar, “Ankara artık bir memur kenti değil, bir sanayi bir üretim kentidir. Fuar alanı en büyük eksiğimiz. Ticaret artık fuarlarda yapılıyor. Orada malını tanıtıyorsun, orada sipariş alıyorsun. Onun dışında stat konusu da var. Bu sorunların çözülmesi Ankara’ya değer katar” diye konuştu.

"ANKARA ÜSTÜ ÖRTÜLÜ BİR HAZİNE"

Başkent Ankara’nın hak ettiği değeri görmediğinden bahseden Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Bugün gündemi meşgul eden bir seçim süreci var. Ülkemiz için Ankara’mız için hayırlısı her neyse o olsun. Ben Ankara’nın henüz hak ettiği yerlerde olmadığını düşünenlerdenim. Bunu hep dile getirdiğimiz halde arzu ettiğimiz yerlere gelemedik. Ankara hem başkentimiz hem de üstü örtülü bir hazine. Şehrimizde çok büyük kıymetler var” dedi.

"DİREKT UÇUŞLAR KANAYAN YARAMIZ"

Baran, “30 yıl oldu Ankara’da bir milli maç oynanmıyor. Ankara gibi bir yerde stadımız yok. Onun dışında bir fuar alanı sıkıntımız var. Fuar alanının bir şehre neler kazandırdığını en yakından bilenlerdenim. Düzenlenen fuarlarla oteller ve AVM’ler ağzına kadar doludur, restoranlara rezervasyonsuz gidemezsiniz, taksi bulamazsınız. Özellikle uluslararası fuarlarda şehirler başka bir şehir haline geliyor. Ayrıca hava alanına metro problemimiz var, bunun yanında yurt dışına direkt uçuşlar konusu kanayan yaramız. Burası Başkent Ankara, savunma sanayinin merkezi, sağlık turizminin merkezi. Direk uçuşları sağlayamadığımızda bunların hepsinin bir ayağı boşta kalıyor” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı