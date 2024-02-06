Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Hatay’da Düzenlenen “Sessiz Yürüyüş”e Katıldı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay’a giderek, düzenlenen “Sessiz Yürüyüş”e katıldı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay’a giderek, düzenlenen “Sessiz Yürüyüş”e katıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 1. yılında yaşamını yitiren binlerce yurttaş için anma programı düzenlendi.

Depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da da hayatını kaybedenler anıldı. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay’a giderek, düzenlenen anma programına katıldı.

“ACIMIZI VE AŞIMIZI PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEK, YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Antakya Köprübaşı mevkiinde binlerce vatandaşla “Sessiz Yürüyüş”e katılan Başkan Abdullah Özyiğit, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hatay'dayız, kardeşlerimizin yanında. Acımızı ve aşımızı paylaşmaya devam edecek, yaraları birlikte saracağız. Yaşamını yitiren canlarımızı rahmetle anıyoruz.”

Anka Haber Ajansı