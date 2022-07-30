Yer Kavgasında Öldürülen Olta Balıkçısının Katil Zanlısı Tutuklandı

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, iskelede oltayla avlanan balıkçıların yer kavgasında tabancayla açılan ateş sonucu öldürülen Saim Baş'ın (59) katil zanlısı Servet Aydın, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Konak ilçesinin Karataş Semti Gün Batımı İskelesi'nde meydana geldi. Amatör olta balıkçısı Saim Baş, iddiaya göre, yer kavgası sebebiyle Servet Aydın ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sonlandırıldı. Olayın ardından iskeleden ayrılan Aydın, bir süre sonra geri gelerek tabancayla Baş'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Baş, kanlar içinde yığıldı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Baş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan Servet Aydın ise polis tarafından yakalanıp, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı