Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum

Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, saat 21.19 itibarıyla sandıkların yüzde 40,27'sinin açıldığı Afyonkarahisar'da Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Burcu Köksal yüzde 52,25 oy oranıyla ilk sırada.

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, saat 21.19 itibarıyla sandıkların yüzde 40,27'sinin açıldığı Afyonkarahisar'da Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Burcu Köksal yüzde 52,25 oy oranıyla ilk sırada.

Afyonkarahisar'da saat 21.19 itibarıyla sandıkların yüzde 40,27'si açıldı.

Kesin olmayan sandık sonuçlarına göre, Afyonkarahisar'da CHP Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal önde gidiyor. Afyonkarahisar'da CHP yüzde 52,25 oy alırken, AK Parti'nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın oy oranı yüzde 32,49.

Anka Haber Ajansı

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