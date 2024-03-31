Yerel Seçim 2024... Balıkesir’de Son Durum

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.19 itibarıyla Balıkesir’de oyların yüzde 33.96’sı sayıldı. Balıkesir’de yüzde 54.73 ile CHP adayı Ahmet Akın birinci sırada bulunuyor.rnrnB