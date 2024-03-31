Yerel Seçim 2024... Balıkesir’de Son Durum, Chp Adayı Ahmet Akın Önde...

Yerel Seçim 2024... Balıkesir’de Son Durum, Chp Adayı Ahmet Akın Önde...

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 23.14 itibarıyla Balıkesir’de sandıkların yüzde 79.57 ’i açıldı. Balıkesir’de yüzde 52.89 ile CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın yarışı önde götürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 23.14 itibarıyla Balıkesir’de sandıkların yüzde 79.57 ’i açıldı. Balıkesir’de yüzde 52.89 ile CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın yarışı önde götürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre; CHP’nin adayı Ahmet Akın, 327 bin 231 oy aldı. AK Parti Adayı Yücel Yılmaz’ın ise 249 bin 616 oyu bulunuyor.

Sayılan oyların partilere göre oy oranları şöyle:

CHP yüzde 52.89, AK Parti yüzde 40.09, İYİ Parti yüzde 3.18, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.83, DEM Parti yüzde 1.03.

Balıkesir’de oy sayma işlemleri devam ediyor.

Anka Haber Ajansı

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