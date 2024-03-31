Yerel Seçim 2024... Bursa’da Son Durum

Yerel Seçim 2024... Bursa’da Son Durum

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı sürüyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.29 itibarıyla Bursa’da oyların yüzde 33.37’si sayıldı. Bursa’da yüzde 53.6 ile CHP’nin adayı Mustaf Bozbey seçimi ilk sırada götürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı sürüyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.29 itibarıyla Bursa’da oyların yüzde 33.37’si sayıldı. Bursa’da yüzde 53.6 ile CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustaf Bozbey seçimi ilk sırada götürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

CHP yüzde 53.6, AK Parti yüzde 38.85, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.27, İYİ parti yüzde 2.21, DEM Parti 1.48.

Bursa’da oy sayma işlemleri devam ediyor.

Anka Haber Ajansı

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