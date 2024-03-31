Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 21.20 itibarıyla Kırıkkale’de sandıkların yüzde 29.19’u açıldı. Kırıkkale’de yüzde 51.55 ile ile CHP’nin Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal birinci sırada bulunuyor.