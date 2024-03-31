Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum

Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 21.20 itibarıyla Kırıkkale’de sandıkların yüzde 29.19’u açıldı. Kırıkkale’de yüzde 51.55 ile ile CHP’nin Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal birinci sırada bulunuyor.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 21.20 itibarıyla Kırıkkale’de sandıkların yüzde 29.19’u açıldı. Kırıkkale’de yüzde 51.55 ile ile CHP’nin Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal birinci sırada bulunuyor.

Kırıkkale’de sayılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

CHP yüzde 51.55, AK Parti yüzde 23.76, MHP yüzde 19.88, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.46, İYİ Parti yüzde 1.18.

Kırıkkale’de oy sayma işlemleri devam ediyor.

Anka Haber Ajansı

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