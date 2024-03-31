Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum

Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum

ANKA Haber Ajansının verilerine göre sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Artvin'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem yüzde 46,7 ile seçimi önde götürüyor.

ANKA Haber Ajansının verilerine göre, sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Artvin'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem yüzde 46,7 ile seçimi önde götürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayma işlemleri sürüyor. Artvin'de saat 21.03 itibarıyla sandıkların yüzde 33.09'u açıldı.

Buna göre, Artvin Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Bilgehan Erdem yüzde 46.77 ile önde gidiyor. AK Parti'nin adayı Mehmet Kocatepe 40.97 oy aldı. İYİ Parti'nin yüzde 9.03, YRP'nin yüzde 2.9 oyu bulunuyor.

Anka Haber Ajansı

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