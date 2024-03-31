Yerel Seçimler 2024... İstanbul’da Son Durum

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.15 itibarıyla İstanbul’da sandıkların yüzde 46.02’si sayıldı. Sayılan oylara göre; CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.61 oy oranıyla birinci sırada yarışı götürürken, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise yarışı 38. 43 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor.