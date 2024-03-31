Yerel Seçimler 2024... İstanbul’da Son Durum

Yerel Seçimler 2024... İstanbul’da Son Durum

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.15 itibarıyla İstanbul’da sandıkların yüzde 46.02’si sayıldı. Sayılan oylara göre; CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.61 oy oranıyla birinci sırada yarışı götürürken, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise yarışı 38. 43 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.15 itibarıyla İstanbul’da sandıkların yüzde 46.02’si sayıldı. Sayılan oylara göre; CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.61 oy oranıyla birinci sırada yarışı götürürken, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise 38.43 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, sayılan oylara göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP 57.61, AK Parti yüzde 38.43, Yeniden Refah Partisi, 1.89, DEM Parti, 1.54, İYİ Parti yüzde 0.55.

İstanbul’da oy sayma işlemleri devam ediyor.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”
Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum
Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları
Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum
Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum
Chp’nin Fatih Adayı Mahir Polat: “2 Puan Öndeyiz. Bazı Okullarda Elektrik Kesintisi Haberleri Gelmeye Başladı”
Chp’nin Fatih Adayı Mahir Polat: “2 Puan Öndeyiz. Bazı Okullarda Elektrik Kesintisi Haberleri Gelmeye Başladı”
Bilge Yılmaz Görevinden İstifa Etti, Akşener’i İstifaya Davet Etti
Bilge Yılmaz Görevinden İstifa Etti, Akşener’i İstifaya Davet Etti
Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum
Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum