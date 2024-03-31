Yerel Seçimler 2024... Kırşehir'de Son Durum

Yerel Seçimler 2024... Kırşehir'de Son Durum

ANKA Haber Ajansının verilerine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir'de CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu seçimi önde götürüyor. Sandıkların yüzde 28,28'inin açıldığı Kırşehirde Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.

ANKA Haber Ajansının verilerine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir'de CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu seçimi önde götürüyor. Sandıkların yüzde 28,28'inin açıldığı Kırşehirde Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.

Kırşehir'de saat 20.37 itibarıyla sandıkaların yüzde 28.28'i açıldı. Açılan sandıklara göre Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP yüzde 56,96, AK Parti yüzde 36,88, İYİ Parti yüzde 2,66, YRP yüzde 2,27, DEM Parti yüzde 1,21 oy aldı.

AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”
Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum
Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları
Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum
Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum
Chp’nin Fatih Adayı Mahir Polat: “2 Puan Öndeyiz. Bazı Okullarda Elektrik Kesintisi Haberleri Gelmeye Başladı”
Chp’nin Fatih Adayı Mahir Polat: “2 Puan Öndeyiz. Bazı Okullarda Elektrik Kesintisi Haberleri Gelmeye Başladı”
Bilge Yılmaz Görevinden İstifa Etti, Akşener’i İstifaya Davet Etti
Bilge Yılmaz Görevinden İstifa Etti, Akşener’i İstifaya Davet Etti
Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum
Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum