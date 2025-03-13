Yerköy-kayseri Yht Hattında Çalışan İşçiler İş Bıraktı

Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kayseri arasında yapımına başlanılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı Yerköy ve Kayseri şantiyesinde çalışan bin 750 işçi, maaşlarından kesinti yapıldığı gerekçesiyle iş bıraktı. İşçileri ziyaret eden CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, önce işçilerle ardından da işveren temsilcileriyle görüştü. Uyar, muhasebedeki yanlış hesaplamadan dolayı böyle bir hatanın olduğu, mağduriyetin pazartesi gününe kadar giderileceği sözünün verildiğini bildirdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kayseri arasında yapımına başlanılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı Yerköy ve Kayseri şantiyesinde çalışan bin 750 işçi, maaşlarından kesinti yapıldığı gerekçesiyle iş bıraktı. İşçileri ziyaret eden CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, önce işçilerle ardından da işveren temsilcileriyle görüştü. Uyar, muhasebedeki yanlış hesaplamadan dolayı böyle bir hatanın olduğu, mağduriyetin pazartesi gününe kadar giderileceği sözünün verildiğini bildirdi.

Yerköy-Kayseri bağlantılı YHT hattında çalışan işçiler, işverenin, çalışanların maaşlarından yüksek miktarda, şoför ve operatörlerden de en az 6 bin lira ila 17 bin lira arasında kesinti yapıldığını ileri sürerek, iş bıraktı. Önce gece vardiyesinda çalışanlar ardından da sabah saatlerinden itibaren diğer işçiler eyleme dahil oldu.

“Ne kadar işçi varsa tamamının maaşları eksik yattı”

Maaşlarının geçen ay 13 gün geç yatırıldığını, devletin belirlediği yüzde 30 zamma rağmen çalışanlara yüzde 20 zam yapıldığını, bu ay da maaşlarının eksik yatırıldığını savunan işçilerden Davut Yorulmaz, şunları söyledi:

"Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren istasyonu yolu projesinde çalışıyoruz. Doğuş firmasında çalışıyoruz. Doğuş firmasında kamyoncular, operatörler, ne kadar işçi varsa tamamının maaşları eksik yattı, orantısız ve saygısız bir şekilde de bize şu an açıklama yapılmıyor. Sizi saat ücreti çalıştırıyoruz diyorlar. Biz saat ücreti istemiyoruz. Biz net maaşlarımızı istiyoruz. Kim olursa olsun, Doğuş firması olmazsa Özkar olsun, Çelikler olsun, fark etmez. Yeter ki burada hak hukuk olsun. Bize günlük dokuz saat çalışma yaptırılıyor. Pazar günleri gelmezsen bu maaşı da alamazsın diyor. Yağmur, kar, çamur demiyoruz, biz net maaş istiyoruz, kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Bu şekilde de çalışmaya devam edecek arkadaş onu da içimizde barındırmak istemiyoruz. Bizim şu an istediğimiz, vekillerin Yozgat vekillerinin gelip buradaki insanlara, işçilere sahip çıkmaları, oraya varıp mecliste oturmalarını istemiyoruz. Memleketin sorunlarıyla ilgilensinler. İşçilerin sorunlarıyla ilgilensinler. Böyle bir şey yok."

İşçi Musa Yılmaz da "Maaş ücretine geldik, fakat saat ücretine çevirmeye çalışıyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz doğal hakkımız olan maaşı, anlaştığımız maaşı istiyoruz. Verdikleri maaşı da kesiyorlar. Bu adaletsizliktir. Bunlar adalet fukarası insanlar. Bunları istemiyoruz" dedi.

Mehmet Nurtaş, yılbaşından beri zam beklediklerini, iki ay zam alamadıklarını belirterek, "Maaşımızdan kesin kesinti yaptılar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu yapanların da Allah belasını versin. Benden bu kadar" şeklinde konuştu.

İşçi Reyhanlı Kunduz, şunları söyledi:

"Doğuş Çelikler, Özkar Grubu'nda hızlı tren projesinde çalışmaktayız ama bize denilen buraya çağırırken maaş statüsünde, giriş yaptıktan sonra saat ücretine dökülüyor. Bizim burada haklarımız yeniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İzinlerimiz kesiliyor. Pazarlarımızı kesiyorlar. Çalışırsan parasını alırsın, çalışmazsan para yok diyorlar. Bu şekilde biz çalışmıyoruz, çalışmayı kabul etmiyoruz biz. Şu an burada toplam olarak Doğuş grubunda bin 750 kişi civarında. Hepimiz eylemdeyiz."

İş bırakan bir kamyon şoförü de "Aralık ayında başladık. Biz buraya çağırırken 38 artı dört pazar olarak çağırdılar. Maaşlarda iyileştirme olacağını söylediler. İyileştirmeleri saat ücretine çevirdiler. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Amerika Birleşik Devletleri değildir. Burada herkes aylıkçı olarak çalışır. Aylık olarak kazanır. Aylık olarak da harcamasını yapar. İnsanlar bu şekilde evini idare eder. Burada insanların hakkını yiyorlar" diye konuştu.

"Takipçisi olacağız"

CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, eylemdeki işçileri şantiyede ziyaret edip sorunlarını dinledi ve taleplerini aldıktan sonra şirket temsilcileriyle görüştü. Uyar, şunları kaydetti:

“İçeride proje koordinasyonu Çetin Bey'le görüştük, onun dediğini iletiyorum size, yetişirse bugün veya en geç yarın bu mağduriyetten dolayı doğan alacaklarınızın hesaplarınıza yatacağını söyledi. Yukarıda muhasebe birimindeki arkadaşların yanlış hesaplamasından dolayı böyle bir hatanın olduğunu, 2 bin 190’a yakın bu hatta personel bulunduğunu, bin 500’e yakın çalışan arkadaşın da bu mağduriyeti yaşadığını belirtti. Tekrar söylüyorum, gün içerisinde olursa bugün ama en geç pazartesine kadar, 1 Şubat tarihinden itibaren yanlış hesaplamadan dolayı doğan mağduriyeti gidereceklerini söylediler. Biz bunun takipçisi olacağız, sonuna kadar çalışan emekçinin, alın teriyle geçinmeye çalışan vatandaşımızın yanımda olmaya devam edeceğiz. Bunlar da tabii büyük bir firma. Çalışan sayısı da çok olduğu için pazartesine kadar da hep birlikte takip edelim, mağduriyetiniz giderilecek. Giderilmediği takdirde de biz yine burada olacağız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız.”

Anka Haber Ajansı