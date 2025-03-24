Yerli Ve Milli Parti Lideri Mutlu: "Kaos Ortamı Kime Yaradı? Yine Ak Parti’nin İstediği Oldu"

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreci değerlendirerek, "Bu kaos ortamı kime yaradı, kim zarar etti? AK Parti’nin istediği yine olmadı mı? Siyaset; sükûnet, serinkanlılık ve bilgi ister. Yerli ve Milli Parti’nin duruşu, 'Devlet Adamlığı' duruşudur" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreci değerlendirerek, "Bu kaos ortamı kime yaradı, kim zarar etti? AK Parti’nin istediği yine olmadı mı? Siyaset; sükûnet, serinkanlılık ve bilgi ister. Yerli ve Milli Parti’nin duruşu, "Devlet Adamlığı" duruşudur" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde artarak devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çağrısı üzerine yüz binlerce yurttaş bir araya gelirken Saraçhane’de gerçekleşen eylemler altıncı gününe ulaştı.

"Yerli ve Milli Parti’nin duruşu "Devlet Adamlığı" duruşudur"

Günlerdir gündemin en sıcak başlığı olan İmamoğlu’nun gözaltı ve tutukluluk süreci ile başlayan sokak hareketini değerlendiren Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Siyaseti heyecan ve hezeyanla yapanlar her zaman kaybeder. Siyaset; sükûnet, serinkanlılık ve bilgi ister. Yerli ve Milli Parti’nin duruşu, ‘Devlet Adamlığı’ duruşudur. Herkes konuşurken, bilinçsizce koşuştururken, biz bir hakem titizliği ve tarafsızlığıyla olayları geriden izleriz. Sonra da vatan ve millet için neyin faydalı olduğunu değerlendirir, doğrusunu arar ve izah ederiz" diye konuştu.

"Kaos ortamı kime yaradı?"

"Ne oldu? Bu kaos ortamı kime yaradı, kim zarar etti?" diye soran Mutlu, "Ekrem Bey’e terörle iltisaklı bir dava açılması doğru değildi. Çünkü "Terörsüz Türkiye" açılımı devam ederken, onu terör suçlamasıyla mahkam etmeye çalışmak büyük bir çelişkiydi. Neyse ki sonradan bu hatadan dönüldü ve o dosyadan bir tutuklama çıkmadı. Ancak bir devlet adamı bunu en başta öngörmeliydi" ifadelerini kullandı.

"CHP bölünebilir"

Teoman Mutlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"CHP’ye adeta bir oyuncak verdiler: "Al sana Büyükşehir! Kayyum yok, çoğunluk sende, dilediğini başkan seç." CHP buna fazlasıyla sevindi, çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi onlar için bir güç ve rant kaynağıydı. Ancak bu durum, Ekrem Bey’in cezaevine girme ihtimalini ve diplomasının iptali gerçeğini değiştirmedi. Üstelik CHP’nin önüne bir de Kurultay bombası koydular. Kurultay’da büyük tartışmalar yaşanacak. Listeye girme savaşı, zaten birbiriyle çekişmeli olan CHP’li adayları iyice karşı karşıya getirecek. Kurultay sonrası CHP’de bir bölünme olursa, şaşırmam. Sonuç olarak; lider geçinenler konuştular, kimileri ortalıkta koşuşturdu, kimileri nutuk attı. Peki, ne değişti? AK Parti’nin istediği yine de olmadı mı? Yerli ve Milli Parti, olaylara tarafsız, ciddi ve devlet adamlığı sorumluluğuyla bakmaya devam edecektir."

Anka Haber Ajansı