Yeşil Sol Parti, Milletvekili Aday Listesini Ysk'ye Teslim Etti

HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağı

HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur” dedi.

HDP’nin Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK’ye teslim edildi. YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:

“Bizim için hem mutlu hem de üzücü bir gün. Üzücü bir gün, Halkların Demokratik Partisi ile seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor ve kapatma tehdidi devam ediyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur.”

Anka Haber Ajansı