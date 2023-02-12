Yıkıcı deprem sonra Kahramanmaraş dağlarından korkunç görüntüler! Dumanlar yükseldi...

Maraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem, Kuşkayası dağının tepesinde de hareketliliğe neden oldu. Göksun'un Büyük Kızılcık kasabasındaki dağdan buhar çıkartarak akan katran görünümündeki hareketlilik, endişeye neden oldu.

O anları görüntüleyen kasaba sakini şu çağrıda bulundu: "Kuşkayası yanardağ gibi yanıyor. Bunu yetkililere ulaştırır mısınız. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz, halk korkuyor. Kocaman dağ yanıyor, eskiden hiç böyle bir şey yoktu. Normal dağ. Petrol mü, lav mı bilmiyoruz çok değişik şeyler oluyor Kuşkayası'nda."

Prof. Dr. Ercan: Buna Yanardağ Laharı Denir

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin, dağda oluşan kırıktan yanardağ oluşturduğunu söyledi. Ercan, görüntüye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 derecede kızgın, akışkan karatas (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur.

Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası dağında depremle oluşan derin yarıntıdan çıkan bılkı (lav), kül, su buharı, dağdaki karı eritip, çamurlarla birlikte kızgın bir akışkan olarak dağın eteğine 40-60 km/saat hızla akmıştır. Yerleşim olsaydı ölümcül olurdu. Buna 'yanardağ laharı' denir."

Naci Görür: Bölgenin Jeolojisi Uygun Değil

Bilim Akademisi Üyesi Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den ise şu açıklama geldi: "Arkadaşlar, 'Göksun yöresinde yanardağ oluştu' diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin."

AFAD: Helikopterle İnceledik, Volkanik Değil

Maraş'taki görüntünün gündem olmasının ardından AFAD da harekete geçti. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kuşkayası Dağı'nda görüntülenen hareketliliğiyle ilgili olarak, "Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil" dedi.

Gerger'de De Benzer Görüntü Oluştu

Öte yandan Adıyaman Gerger'de oluştu.

Kılık (Geçitli) çekilen görüntüde, dağdan katran şeklinde bir akışkanın dereye doğru aktığı görülüyor.