Yıldırım Kaya: Ankara’da, 22 Bin Depremzede Öğrencinin Okullara Nakilleri Yapıldı

Yıldırım Kaya: Ankara’da, 22 Bin Depremzede Öğrencinin Okullara Nakilleri Yapıldı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Başkent’e gelen depremzede öğrencilerin okullaşma durumu ile ilgili Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ile görüştüğünü belirterek “22 bin öğrencimiz nakil yaptı. Bu nakillerin tamamı ve 4 bin 950 öğrencimiz özellikle özel okullara geri kalan öğrencilerimizde kamu okullarına kayıtları yapıldı” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Başkent’e gelen depremzede öğrencilerin okullaşma durumu ile ilgili Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ile görüştüğünü belirterek “22 bin öğrencimiz nakil yaptı. Bu nakillerin tamamı ve 4 bin 950 öğrencimiz özellikle özel okullara geri kalan öğrencilerimizde kamu okullarına kayıtları yapıldı” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 6 Şubat depreminin ardından Başkent’e gelen depremzede öğrencilerinin kaçının okullara kayıtlarının yapıldığına ilişkin Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa’yı makamında ziyaret ettiğini duyurdu. Kaya, Fatsa ile görüşmesinin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde şu açıklamayı yaptı:

“ANKARA’DA, 22 BİN DEPREMZEDE ÖĞRENCİNİN OKULLARA NAKİLLERİ YAPILDI”

“Ankara'ya gelen yaklaşık 22 bin çocuğumuzu eğitim öğretime kayıtlarını, nakillerini yaptıklarını ve sınıflarda o çocuklarımıza sahip çıktıkları için şahsında tüm Ankara İl Milli Eğitim camiasına teşekkürlerimi sundum. 200 bine yakın insanımız Ankara’ya geldi. 22 bin öğrencimiz nakil yaptı. Bu nakillerin tamamı ve 4 bin 950 öğrencimiz özellikle özel okullara geri kalan öğrencilerimizde kamu okullarına kayıtları yapıldı.”

Anka Haber Ajansı

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