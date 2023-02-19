Yıldırım Kaya’dan Öğretmelere Tavsiye: “Çocukların Duygularını Dışa Vurmalarını Mutlaka Sağlamalıyız”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, deprem nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretime 71 ilde yarın başlanacağını hatırlatarak öğretmenlere önerilerde bulundu. Kaya, “Çocukların duygularını dışa vurmalarını mutlaka sağlamalıyız. Kendilerini güvende hissetmeleri için birlikte sosyal etkinlikler yapılmalı, bir de deprem kardeşliğini hayata geçirebilecek ilişkileri kurmalıyız” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, deprem nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretime 71 ilde yarın başlanacağını hatırlatarak öğretmenlere önerilerde bulundu. Kaya, “Çocukların duygularını dışa vurmalarını mutlaka sağlamalıyız. Kendilerini güvende hissetmeleri için birlikte sosyal etkinlikler yapılmalı, bir de deprem kardeşliğini hayata geçirebilecek ilişkileri kurmalıyız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle ara verilen eğitim, afet bölgesi dışındaki 71 ilde yarın yeniden başlayacak. Yıldırım Kaya, bugün yaptığı açıklamada, kendisinin de bir öğretmen olduğunu hatırlatarak, meslektaşlarına okulun ilk gününde deprem ile ilgili konularda neler yapabilecekleri konusunda önerilerde bulundu. Kaya, şunları söyledi:

“İlk derslerinizde afet konusunda bilgilendirme zaten yapacaksınız. Depremlerin de bir doğal afet olduğunu kısaca zaten anlatacaksınız. Gerekli tedbirler alınırsa depremin insan yaşamına zarar vermeyeceğini, depremin değil binaların öldürdüğünü hep beraber anlatacağız. Anne, baba, kardeş ve yakınlarını kaybeden çocuklarla yakından ilgileneceğinizi biliyorum.

Deprem gerçekliliğini saklamayacağınızı, bunu anlatacağınızı biliyorum. Gölbaşı’nda bir köyde ikinci sınıfa giden Zeynep, bir öykü yazmıştı. Öğrencilerimize depremle ilgili öyküler yazdırmak ve resimler yaptırmanın, o çocukların deprem bölgesindeki çocuklarla dayanışma duygusu geliştireceğini sizler de biliyorsunuz. Çocukların duygularını dışa vurmalarını mutlaka sağlamalıyız. Kendilerini güvende hissetmeleri için birlikte sosyal etkinlikler yapılmalı, bir de deprem kardeşliğini hayata geçirebilecek ilişkileri kurmalıyız.”

Anka Haber Ajansı