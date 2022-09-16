‘yılın Sürücüsü’ Seçilmişti, İlk Kazasında Yaşamını Yitirdi

‘yılın Sürücüsü’ Seçilmişti, İlk Kazasında Yaşamını Yitirdi

BATMAN'da Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında "yılın sürücüsü" seçilen Nurettin Kilit (63), hayatını kaybetti.

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında "yılın sürücüsü" seçilen Nurettin Kilit (63), hayatını kaybetti. Yakınları Kilit'in ilk kazası olduğunu söyledi.

Kaza, Siirt-Batman çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Kilit yönetimindeki 34 PN 5181 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Ahmet C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası Kilit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan Ahmet C.H.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Nurettin Kilit'in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında "yılın sürücüsü" seçildiği ortaya çıktı. Yakınları, Kilit'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi. Nurettin Kilit, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi. (DHA)

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‘yılın Sürücüsü’ Seçilmişti, İlk Kazasında Yaşamını Yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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