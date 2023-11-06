Yılmaz Büyükerşen, Ecevit’i Anma Törenine Katıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bülent Ecevit’in ölümünün 17’nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı, kabrine karanfil bıraktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de anma sonrası düzenlenen buluşmada karşılaştığı Büyükerşen’in elini öperek selamlaştı ve ikili bir süre sohbet etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bülent Ecevit’in ölümünün 17’nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı, kabrine karanfil bıraktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de anma sonrası düzenlenen buluşmada karşılaştığı Büyükerşen’in elini öperek selamlaştı ve ikili bir süre sohbet etti.

Bülent Ecevit, ölümünün 17’nci yılında Devlet Büyükleri Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Ecevit Vakfı tarafından rahmetli Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’in anıldığı törene katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ecevit’in mezarına karanfil bıraktı. CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da törene katıldı.

Burada Ecevitleri sevenlerin isteği üzerine anılarını anlatan Büyükerşen, daha sonra törene katılan Ecevit dostları ile birlikte mezarlıktaki Karadeniz Parkı’na geçti.

Ecevitlerin dostlarının anılarını paylaştığı buluşmaya, CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel de kabir ziyareti sonrası parka gelerek Büyükerşen ve orada bulunanları ziyaret etti. Özel, Büyükerşen ile karşılaşmasında elini öperek selamlaştı ve ikili bir süre sohbet etti.

Buluşma çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

Anka Haber Ajansı