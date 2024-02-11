Yılmaz Büyükerşen Ve Ayşe Ünlüce, Vatandaşlarla Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP’nin EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, İki Eylül Caddesi ve Taşbaşı bölgesinde yürüyüşe çıktı, vatandaşlarla sohbet etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP’nin EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, İki Eylül Caddesi ve Taşbaşı bölgesinde yürüyüşe çıktı, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükerşen ve EBB Başkan Adayı Ünlüce, İki Eylül Caddesi, Taşbaşı bölgesi ve Esnaf Sarayı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlar, Büyükerşen ve Ünlüce’ye yoğun ilgi gösterdi.

Gösterilen ilgi ve verilen desteğe teşekkür eden Büyükerşen, şunları söyledi:

“Eskişehirliler farklıdır, Eskişehirliler özeldir. Sevgili Ayşe’ye olan ilginizi görmek, güveninizi hissetmek beni son derece mutlu ediyor. Yürekten inanıyorum ki, kendisi de bu sevginize ve güveninize layık olacak ve bu şehir için çok çalışacak. 25 yılda çok önemli projeler yaptık, Ayşe Ünlüce ile bu artarak devam edecek.”

Ünlüce de gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Yılmaz Hocamızın vizyonu ile Eskişehir bayrağını daha yukarılara taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden gördüğümüz bu sevgi, bu destek bizim için en büyük güçtür. Hep birlikte başaracağız” dedi.





Anka Haber Ajansı