Yılmaz Büyükerşen: “Yerel Seçimlerden Önce Birlik Ve Beraberlik İçinde Olmamız Lazım”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’nın ardından, “Yerel seçimlerden önce, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Gerek mahalle adaylarının seçiminde, gerek kongrelerde ve kurultaylarda ortak listeyle gidilmesi gerektiğinin şart olduğuna inandığımı söyledim” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında, CHP Genel Merkezi’nde yapılan CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyükerşen, şunları söyledi:

“CHP’NİN BÖLÜNMESİ, PARÇALANMASI DEMEK”

“Özeleştiriler yapıldı. Hatalar, kusurlar nelerdi, ne yaptık? Bir daha tekrarlamamak için ne yapmamız lazım? Benim ne söylediğimi merak ediyorsanız, ben Türkiye’nin üzerinde 100. Yılından sonra oynanan oyunların Türkiye’nin lehine olmadığından bahsederek; bir belediye başkanı olarak değil, bir hoca olarak hitap ediyorum, dedim. Birlik ve beraberlik halindeyiz. İç ve dışta birtakım merkezler, CHP’yi parçalamak istiyorlar. CHP’nin bölünmesi, parçalanması demek; Türkiye 100. Yılından sonraki ikinci yüzyılda yavaş yavaş zayıflayan bir devlet olmasına sebep olabilir. Her şeye yazık olur. Laikliğe, demokrasi isteğine karşılık çok kayıplar olur. Hukuksuzluk olur.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAMIZ LAZIM”

Yerel seçimlerden önce, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. İsteğimiz dışında meydana gelen ayrılıklara karşın bölünmelerin önlenmesi amacıyla, karşıt grupların ortak listelerle gerek mahalle adaylarının seçiminde gerek kongrelerde ve kurultaylarda ortak listeyle gidilmesi gerektiğinin şart olduğuna inandığımı söyledim.

İhtilafın ana nedenleri; değişim mi, yenilenme mi, dönüşüm mü… O kavramlar bile ortaya atılmış, derinlemesine üzerine düşünmediğimiz konular.

Gerilim yaşanmadı, bana göre yaşanmadı. Genel Başkan çok detaylı açıklamalar yaptı. O açıklamalar yapılırken de ben dahil düşündüm ki; o konuların üzerinde hiç fazla durmamışız. Eleştiri olarak. Hakikaten bilmediğimiz çok konular var. İletişim kopukluğumuz var. Sadece gazetelerde, medyada karşılıklı görüşmelere gitmemiz de doğru bir şey değilmiş.

“AKSİNİ İDDİA ETMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZDI”

Ayrışma falan çıkmadı. Hepimiz şapkamızı önümüze koyduk, düşündük. Genel Başkan, şimdiye kadar yapılan eleştirilere çok detaylı cevaplar verdi. Öyle cevaplar verdi ki, karşısında aksini iddia etmemiz söz konusu olamazdı.”

Anka Haber Ajansı