Yılmaz Özdil, Sözcü'den istifasını açıkladı: 'Buraya kadar, elimden geleni yaptım'
Sözcü TV'den baskılar sonucu ayrılan usta gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'nden de istifa ettiğini açıkladı. Özdil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Buraya kadar' ifadelerini kullandı.
Önceki gün CHP’yi suçlayarak Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil, gazeteden de ayrıldığını duyurdu.
Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın” dedi.
Kaynak: gazetekolektif.com