Yılmaz Özdil, Sözcü'den istifasını açıkladı: 'Buraya kadar, elimden geleni yaptım'

Sözcü TV'den baskılar sonucu ayrılan usta gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'nden de istifa ettiğini açıkladı. Özdil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Buraya kadar' ifadelerini kullandı.