Yılmaz Özdil'den Akşener'i hedef alan CHP medyasına sert sözler: 'Ahlaksızlar...'

Cumhuriyet Halk Patisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen usta gazeteci Yılmaz Özdil, 'Meral Akşener masayı dağıttı' açıklamalarında bulunan medya kuruluşlarına sert tepki gösterdi. Özdil, CHP medyasının bu tarz başlıkları ve söylemlerini 'ahlaksızlık' olarak nitelendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı desteklemediklerini bildirdi. Akşener ayrıca milletin sesine kulak vermek gerektiğini söyleyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı.

Yılmaz Özdil Akşener'e Sahip Çıktı

Bu gelişmeler sonrası CHP cephesinden Akşener'e tepki üstüne tepki geldi. Akşener'in altılı masayı dağıtıp Kılıçdaroğlu'nu desteklememesi üzerine gelen tepkilerin yanı sıra İyi Parti liderine dikkat çeken bir destek açıklaması da yapıldı.

Usta Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV Ana haber Bülteninde yaptığı günün yorumunda Meral Akşener'i savundu.

Yılmaz Özdil, Akşener'in masadan ayrılmak zorunda bırakıldığını söyledi.

Özdil, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır." dedi.

Yılmaz Özdil'in konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır."

Kaynak: medyafaresi.com