Yılmaz Özdil'den çarpıcı yazı: Göçük altındaki gerçekleri 'vatandaş gazeteci' çıkardı

Yılmaz Özdil'den çarpıcı yazı: Göçük altındaki gerçekleri 'vatandaş gazeteci' çıkardı

Sözcü yazarı gazeteci Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısındaki çarpıcı başlığıyla gündeme oturdu. Özdil, deprem bölgesinde yaşanan acı tablonun gerçeğini geleneksel medya aracılığıyla değil vatandaşların sosyal medyada paylaştıklarıyla öğrendiklerine dikkat çekerek, 'Sosyal medya olmasa hepimizi gömerler kimsenin haberi olmaz' başlığını attı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, “Sosyal medya olmasa hepimizi gömerler kimsenin haberi olmaz” başlıklı bugünkü yazısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaş gazeteciliğinin ve teknolojinin öne çıkan önemine değindi.

Özdil, ‘Biz gerçekleri yayınlamazsak, vatandaşın haberi olmaz’ diye düşünen zihniyetin, aslında kendisi dünyadan bihaberdir. Pazarcık/Elbistan depremleri, Türk medyasında milattır. Türk halkı orada olan biteni gazetecilerden değil, vatandaş gazetecilerden öğrendi. Türk halkı, kendisinin haber alma hakkını, kendisi sağladı. Göçük altında bırakılan gerçekleri, vatandaş gazeteciler bulup çıkardı. Enkazın arkasına saklanan medyamızı da AFAD kurtarır artık!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: medyafaresi.com

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