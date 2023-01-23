Yılmaz Özdil'den kafa karıştıran iddia! Balkan çeteleri memlekette cirit atıyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil son yazısında yine kimsenin dikkat çekmediği bir konuya değindi. İktidarın canını sıkacak bir yazı yazan Özdil özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelen çete liderleri ve çete üyeleriyle ilgili ilginç iddialarda bulundu. Söz konusu iddialar başta Sırbistan ve Kuzey Makedonya medyası olmak üzere çok sayıda balkan sitesinde de haber konusu oldu.

Yılmaz Özdil'in Sözcü'deki yazısının ilgili bölümü şöyle oldu;

Avrupa’da fellik fellik aranan İtalyan uyuşturucu baronunun dört yıldır Antalya’da yaşadığı ortaya çıkıyor. Lübnan mafyasıyla İran mafyası kara parayı kırışamıyor, İstanbul’da lüks alışveriş merkezinin lüks restoranında buluşuyorlar, tee Almanya’dan bu iş için gelen Alman motosiklet çetesi buluşmayı basıyor, herkes birbirine ateş ediyor, birbirlerini vuruyorlar, masalar şişeler havalarda uçuşuyor, orada bulunan ama hadiseyle alakası olmayan bir Ukraynalı bile yaralanıyor.

Balkan çeteleri memlekette cirit atıyor. Azeri, İran, Gürcü mafya grupları İstanbul’daki alışveriş merkezinin restoranında çatışıyor. Beşiktaş’ta çapraz ateşe alınan var, Şişli’de motosikletle kafasına sıkılan var, Bağdat caddesi’nde restorandan çıkarken vurulan var, Yeşilköy’de taranan var. Yatıyla Boğaz’da tur atarken, sırf zevk için havaya otomatik silahlarla ateş açanlar var.

İranlı uyuşturucu baronları lüks residanslarda laboratuvarlar kurmuş, şakır şakır metamfetamin üretiyor, Afgan uyuşturucu baronlarıyla ortak çalışıyorlar. İşkenceyle sorgulama yapılan rezidans katları var. Rus mafyası zaten gani… Artık tercüman kullanmalarına bile gerek kalmadı, burada yaşaya yaşaya Türkçe öğrendiler. Kendisine İstanbul’da anıt mezar yaptırılmış Rus mafya babası var. Bulgar mafyasıyla Gürcü mafyası Edirne’de çatışıyor.

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Yılmaz Özdil’in yazısı