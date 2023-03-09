Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den ayrılık nedeni meğer o isimmiş! Gerçekler ortaya çıktı...

Yayın hayatını geçtiğimiz günlerde başlayan ve istifa dalgasıyla gündem olan Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdürü Yılmaz Özdil'in ayrılık nedeni netlik kazandı. Usta gazeteci Özdil ve beraberinde istifa eden usta isimlerin ayrılık nedenin ardından bir isim çıktı. İşte ayrıntılar...

Sözcü TV'de yaşanan istifa dalgasının sebebi, deneyimli televizyoncu Alişer Delek'in Sözcü Televizyonu Genel Müdürü olarak atanması oldu.

Kanalın kuruluş sürecinde teknik ve idari süreci yöneten Delek'in atamasıyla ilgili olarak tüm Sözcü Grubu'na bilgilendirme maili gönderildi. Ancak atamanın, Genel Yayın Yönetmeni Korcan Karar'ın haberi olmadan yapıldığı iddiası gündeme geldi.

Bu gelişmenin ardından Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar, Yayın Koordinatörü Mustafa Sağlamer, Hafta sonu Ana Haber Sunucusu Ümit Zileli, Kırmızı Beyaz programının moderatörü aynı zamanda 13.00 bülteni sunucusu Tuba Emlek, Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar ve Şef Yönetmen Tankut Gürsel istifa kararı aldı.

Baydar, istifaların sebebini "etik açısından çalışabileceğimiz bir ortam kalmadığı" olarak açıkladı.

"Bilgisi Olmadan Atama Yapıldı"

Görevinden istifa eden Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Etik açısından çalışabileceğimiz bir ortam kalmadığı için kalmamaya karar verdik" dedi.

Baydar istifalara ilişkin şöyle konuştu:

"Yılmaz Özdil ile anlaşarak gittik. Yılmaz Özdil gittikten sonra Korcan Karar'ın kalacağı söylenmişti. Onun da haberi ve bilgisi olmadan bir atama yapıldı. Ona bilgi verilmeden böyle bir atamanın yapılmasını geride kalan isme saygısızlık olarak addediyoruz. Etik açısından çalışabileceğimiz bir ortam kalmadığı için kalmamaya karar verdik."

Kaynak: yurtgazetesi.com.tr