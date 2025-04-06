Yılmaz Tunç: "Cumhurbaşkanı'na 'Cunta Başkanı' Demek, Milletimizin İradesine Tahammülsüzlüğün İtirafıdır"

Yılmaz Tunç: "Cumhurbaşkanı'na 'Cunta Başkanı' Demek, Milletimizin İradesine Tahammülsüzlüğün İtirafıdır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir. Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüz

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir. Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na "cunta başkanı" demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır" ifadelerini kullandı.

Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir. Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na "cunta başkanı" demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır.

Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten "Yassıada Zihniyeti'ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür. CHP Genel Başkanı’na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır."

Anka Haber Ajansı

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