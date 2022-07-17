Yola Düşen Kaya Parçaları Kazaya Neden Oldu

Yola Düşen Kaya Parçaları Kazaya Neden Oldu

ZONGULDAK'ta yola düşen kaya parçalarına çarpan hafif ticari araç hasar gördü.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta yola düşen kaya parçalarına çarpan hafif ticari araç hasar gördü. Araçta bulunanlar kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yüksek alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Vatandaşların duruma müdahale etmeye ve yetkililere bildirmeye çalıştığı sırada, Ahmet Kemer (72) yönetimindeki 06 BGN 875 plakalı hafif ticari araç kaya parçasına çarparak hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmazken, kaya parçaları yoldan kaldırıldı. Hasar gören araç ise çekiciyle götürüldü.

Kaya parçalarını yoldan kaldırmaya çalışan sürücü Batuhan Bayramlar (22), "Yukarıdan 5- 6 parça büyük kaya geldi. Birkaçı yukarıda kalırken diğerleri yola düştü. Biz ani bir manevrayla kurtulduk, ileride durduk. Taşları yoldan almak için üç arkadaş indik. İki taşı çekebildik ama üçüncü tam yolun ortasındaydı. Gelen bir kişiye "dur" diye el yaptık ama görmedi. Kayanın üstünden geçti. Sol tarafı parçalandı" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yola Düşen Kaya Parçaları Kazaya Neden Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Eşiyle Tartışırken Tabancanın Kazara Ateş Almasıyla Kendini Vurdu
Eşiyle Tartışırken Tabancanın Kazara Ateş Almasıyla Kendini Vurdu
Muğla Valiliği'nden 'orman Yangını' Uyarısı
Muğla Valiliği'nden 'orman Yangını' Uyarısı
Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü
Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü
(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü
(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 5 Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 5 Yaralı
Sünnet Düğününde 3 Kişinin Öldüğü, 5 Kişinin De Yaralandığı Olayda Uzman Çavuş 2 Kardeş Jandarmaya Teslim Oldu
Sünnet Düğününde 3 Kişinin Öldüğü, 5 Kişinin De Yaralandığı Olayda Uzman Çavuş 2 Kardeş Jandarmaya Teslim Oldu