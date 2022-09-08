Yola Yakıt Aktı, 23 Araç Birbirine Girdi: 21 Yaralı (2)

Yola Yakıt Aktı, 23 Araç Birbirine Girdi: 21 Yaralı (2)

VALİ DAĞLI: 21 YARALIMIZ VARSamsun Valisi Zülküf Dağlı, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananların sayısının 21 olduğunu açıkladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde...

VALİ DAĞLI: 21 YARALIMIZ VAR

Samsun Valisi Zülküf Dağlı, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananların sayısının 21 olduğunu açıkladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Vali Zülküf Dağlı yaptığı açıklamada, "Ankara- Ordu karayolumuzun Eğitim Araştırma Hastanesinin hemen yakınında 23 aracımızın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Şu anda 21 yaralımız var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok, ayakta tedavi edildiler. Taburcu edilenler var, müşahedeyi bekleyenler var. Hayati bir sıkıntı yok. Şu anda yol tamamıyla temizlendi, trafiğe açıldı. Bu manada bir tehlikemiz kalmadı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Genel durumları itibariyle zaten bir sıkıntılı durumları da yok. Geçmiş olsun diliyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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