Yola Yakıt Aktı, 23 Araç Birbirine Girdi: 9 Yaralı

Yola Yakıt Aktı, 23 Araç Birbirine Girdi: 9 Yaralı

SAMSUN'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda, 23 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Samsun- Ordu karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

VALİ DAĞLI KAZA YERİNDE

Kaza yerine gelen Samsun Valisi Zülküf Dağlı, "Ankara- Ordu istikametine giden bir TIR'dan mazot akması neticesiyle zincirleme kaza meydana geldi. 9 yaralımız hastanelerde müşahede altında. Olay yerini emniyetten arkadaşlarımıza şu an itibariyle çekiciler ile temizlettiriyoruz. Trafik de bir taraftan güvenli bir şekilde akmaya devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yol trafiğe tamamıyla açılmış olacak" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yola Yakıt Aktı, 23 Araç Birbirine Girdi: 9 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Otomobil, Kamyona Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Otomobil, Kamyona Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı
Bursa'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı
Fabrikada Çelik Platform Çöktü: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fabrikada Çelik Platform Çöktü: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kahramanmaraş'ta 'arazi' Kavgası: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)
Kahramanmaraş'ta 'arazi' Kavgası: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)
Kahramanmaraş'ta 'arazi' Kavgası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Kahramanmaraş'ta 'arazi' Kavgası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Demre'de Orman Yangını (2)
Demre'de Orman Yangını (2)
'yol Verme' Tartışmasında Tabancayla Öldürülen Baba- Oğul Toprağa Verildi
'yol Verme' Tartışmasında Tabancayla Öldürülen Baba- Oğul Toprağa Verildi
Tokat'ta 300 Küçükbaş Kapasiteli Ağıl Yangında Kül Oldu
Tokat'ta 300 Küçükbaş Kapasiteli Ağıl Yangında Kül Oldu