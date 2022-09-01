Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Yaralı

Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Yaralı

BARTIN'da, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüsün elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu 4 yolcu yaralandı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüsün elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu 4 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Dolaşıklar mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan 17 yolcusuyla Bartın'a gelen Remzi Arabacı yönetimindeki 50 DK 195 plakalı otobüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajda elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye geldi. Otobüsteki yolcular kırılan ön camdan tahliye edildi. Kazada yaralanan 4 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kanala devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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