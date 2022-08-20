Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 30 Yaralı (2)

Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 30 Yaralı (2)

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Muhammet Uyanık'ın (20) cenazesi, yakınları tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak, memleketi Bursa'ya götürüldü.

CENAZE BURSA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Muhammet Uyanık'ın (20) cenazesi, yakınları tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak, memleketi Bursa'ya götürüldü. Hayatını kaybeden Uyanık'ın yakınının düğününe katılmak için otobüsle Antalya'ya gittiği bildirildi.

Yaralanan 30 yolcudan 15'i taburcu oldu. Otobüs şoförü Ahmet T.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yolculardan Furkan Yılmaz, "Burdur'a askerlik görevimi yapmak için gidiyordum. İnegöl'e kadar başka şoför kullandı. Şoför değişti. O şoför virajlara çok sert giriyordu. Çok hızlı gidiyordu. Afyonkarahisar'ı geçtikten sonra Sandıklı'da bariyere çarpıp otobüs devrildi. Adam meğer uyuyormuş. Sürekli ani fren yapıyordu" diye konuştu. (DHA)

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Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 30 Yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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