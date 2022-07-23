Yolcu Otobüsü, Tır’a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Ahmet ATMACA/GAZİANTENP, (DHA)- GAZİANTEP'te, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Bilal Aybar (21) hayatını kaybetti, 10 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Mardin'den Antalya'ya giden Midyat Seyyidoğlu firmasına ait 07 KJ 500 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden 34 BEN 498 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs muavini Bilal Aybar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bilal Aybar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı