Yolun Karşısına Geçerken Kamyonun Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Yolun Karşısına Geçerken Kamyonun Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Ömer Zeybek (70), yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Ömer Zeybek (70), yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 yolu Yapraklı mevkisinde meydana geldi. Samsun yönünde giden R.A. yönetimindeki 37 KG 762 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Zeybek'e çarptı. Zeybek, yerde hareketsiz kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Zeybek, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ömer Zeybek'in, karşıya geçmek için kenarda beklediği, art arda 2 TIR geçtikten sonra koşarak yola girdiği, sol şeritte giden kamyonun ise çarptığı anlar görüntüde yer aldı. (DHA)

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Yolun Karşısına Geçerken Kamyonun Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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