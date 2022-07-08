Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Çocuğa Minibüsün Çarpması Kamerada

Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Çocuğa Minibüsün Çarpması Kamerada

YALOVA'da, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ç. (8) isimli erkek çocuğu, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ç. (8) isimli erkek çocuğu, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. N.A.'nın (42) kullandığı 34 BFV 716 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş.Ç. adlı erkek çocuğuna çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşüp, sürüklendi. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 1'i kız 3 çocuğun yolun karşısına geçmek için beklediği, caddeye çıktıklarında ise içlerinden birine minibüsün çarptığı görülüyor. (DHA)

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Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Çocuğa Minibüsün Çarpması Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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