Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Yönetimi, Chp Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu Ziyaret Etti

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) Başkanı Mesut Ayvazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiler. Yapılan açıklamada; YDDF'nin CHP’ye ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na katkı sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) Başkanı Mesut Ayvazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiler. Yapılan açıklamada; YDDF'nin CHP’ye ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na katkı sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, YDDF Başkanı Ayvazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Genel Merkez’deki makamında dün görüştü. Ziyarette Kuşoğlu’na, CHP İdari Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Beştaş da eşlik etti.

Yapılan açıklamaya göre; YDDF Başkanı Ayvazoğlu, Ankara’da yaşayan 600 bine yakın Yozgatlı başta olmak üzere alt gelir grubunda olan yurttaşların Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlar, enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle zor durumda olduklarını fakat sorunların yalnızca ekonomik olmadığını demokratik haklar, eğitim gibi birçok alanda sorunların olduğunu ifade etti.

Ayvazoğlu, ülke gündeminde olması gereken sorunlar varken, CHP’nin tartışılmasını kaygı verici olduğunu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da haksız eleştirilere maruz kaldığını belirtti. Ayvazoğlu, Kılıçdaroğlu’nun demokrasi mücadelesi verdiğini, Ankara’da yaşayan tüm Yozgatlılarla birlikte kendisini desteklediklerini, cumhuriyetçi, Atatürk milliyetçisi, aydın ve demokrat bir Türkiye hayali kuran herkesin birliktelik içerisinde olması gerektiğini ifade ederken, YDDF olarak hem CHP’ye hem de CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na katkı sunmaya hazır olduklarını iletti.

Kuşoğlu, ziyaret dolayısıyla Ayvazoğlu ve YDDF Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederken, ülke sorunlarının çözümünde sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemine işaret etti. Kuşoğlu; ülkenin içinde bulunduğu bu ağır şartlardan sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle hep beraber sıyrılmak için mücadele edilmesi gerektiğini, seçimlerle birlikte toplumda daha önce bir araya gelemeyen kesimleri kaynaştırma politikasıyla Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun çok önemli bir demokratik zemin yarattığı, bu iklimin iyi kullanılarak Cumhuriyete, vatana, demokratik kazanımlara sahip çıkılmasını istedi. Kuşoğlu, seçimlerden alınan sonuçların istenildiği gibi olmasa da yüzde 48 oy oranı ile geleceğe dair umutları koruduğu ve fire vermeden hep birlikte sorunların üstesinden gelinmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Anka Haber Ajansı