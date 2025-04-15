Yozgat’ta Chp Tarafından Yapılacak Çiftçi Mitingi İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP Parti Meclisi üyeleri Ali Abbas Ertürk ve Uğurcan Irak, Yozgat’ta, cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla yapılacak çiftçi mitingi hazırlıklarıyla ilgili il teşkilatında istişarede bulundu. Ertürk, “Ürünü para etmeyen, gübrenin, tohumun pahalılığından artık baba mesleği çiftçiliği bırakmak zorunda kalmakla yüzleşen çiftçimizin o gün o meydanda olması lazım” diyerek, tüm vatandaşları mitinge davet etti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Parti Meclisi üyeleri Ali Abbas Ertürk ve Uğurcan İrak, Yozgat’ta, cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla yapılacak çiftçi mitingi hazırlıklarıyla ilgili il teşkilatında istişarede bulundu. Ertürk, “Ürünü para etmeyen, gübrenin, tohumun pahalılığından artık baba mesleği çiftçiliği bırakmak zorunda kalmakla yüzleşen çiftçimizin o gün o meydanda olması lazım” diyerek, tüm vatandaşları mitinge davet etti.

CHP PM üyeleri Ali Abbas Ertürk ve Uğurcan İrak, CHP İl teşkilatında partililer ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, 19 Nisan Cumartesi günü Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yapacakları ve Genel Başkan Özgür Özel’in de katılacağı çiftçi mitingi hazırlıklarını gözden geçirmek, miting hazırlıklarını yapmak için toplandıklarını söyledi.

Yaşar, "Yozgat çiftçisinin sorunlarını, AK Parti'ye bugüne kadar Yozgat'ın verdiği desteğin karşılığını göremediğini Yozgatlı, Cumhuriyet Meydanı'ndan Sayın Cumhurbaşkanına, AK Parti'ye haykıracağız. Biz bu amaçla toplandık. Muhtarlarımızla değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Daha sonra ilçe başkanlarımızla yapacağız. Kendi aramızda yapacağız. Dolayısıyla Yozgat'ı hak ettiği noktaya inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında taşıyacağız" dedi.

“Cumartesi günü meydanda olmak aynı zamanda kendi hakkımızı da arama anlamına gelecektir”

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk de cumartesi günü Yozgat insanının, bugüne kadar alamadığı hakkını iktidara haykırmak için Cumhuriyet Meydanı’nda olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yozgat bildiğiniz gibi, hem Yozgat hem İç Anadolu Bölgesi AK Parti iktidarına en çok desteği sağlayan ama en çok da mağdur edilen bir ildir, bir bölgedir aslında. Yozgat AK Parti'ye hep vermiştir ama AK Parti Yozgat'tan almıştır. Yozgat nüfus olarak göç vermeye başlamıştır. Yozgat sanayi anlamında, ekonomi anlamında küçülmeye başlamıştır. Her şeyden önemlisi topraktan ekmeğini kazanan Yozgat çiftçisi perişan bir haldedir. Bu anlamda da AK Parti iktidarı Yozgat'a borçludur. Yozgat hükümetten alacaklıdır. Biz artık bu kısa ömründe 25 yıldır ödemediği borcunu, bu hükümetin ödeyeceğini zannetmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yozgat'a olan AK Parti'nin hizmet borcunu da biz iktidara geldiğimizde ödeyeceğiz. İç Anadolu'yu bu makus talihini ancak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yenecektir.

"İkinci mitingin Yozgat olması Sayın Genel Başkanımızın Yozgat'a verdiği önemin bir göstergesidir"

Cumartesi gerçekleştireceğimiz miting çok önemlidir. Bugün bu ülkede en büyük sorun adalettir. Adalet dışında birçok sorun vardır ama o sorunların yaşanma kaynağı da temelde adalete, adaletsizliğe dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız bir aya yakın bir süredir tutsak bir şekilde Silivri zindanındadır. Birçok gencimiz cezaevinde tutulmaya devam etmektedir. Gazetecilere, basın mensuplarına, daha doğrusu konuşan, eleştiren, farklı düşünen herkese iktidar tarafından büyük bir baskı uygulanmaktadır. O nedenle biz Türkiye'nin 81 ilinde mitingler gerçekleştireceğiz. İkinci mitingin Yozgat olması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ve Sayın Genel Başkanımızın Yozgat'a verdiği önemin bir göstergesidir.

"Gübrenin, tohumun pahalılığından artık çiftçiliği bırakmak zorunda kalan çiftçimizin o gün o meydanda olması lazım"

Yozgatlı hemşehrilerimize sesleniyorum; cumartesi günü meydanda olmak, aynı zamanda kendi hakkımızı da arama anlamına gelecektir. Ürünü para etmeyen, gübrenin, tohumun pahalılığından artık baba mesleği çiftçiliği bırakmak zorunda kalmakla yüzleşen çiftçimizin o gün o meydanda olması lazım. Hükümetin reva gördüğü 22 bin lirayla ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretlilerin o gün o meydanda olması lazım. Bu ülkenin kaynaklarının sadece yüzde 5’e peşkeş çekilip, kalan yüzde 95’in perişan yaşadığı bir ülkede gelir adaletsizliğine karşı itiraz etmek, ses yükseltmek isteyen tüm yurttaşlarımızın o gün o meydanda olması lazım.

Bir cumhurbaşkanı adayını sandık yoluyla değil de elindeki yargı gücüyle zindana hapseden bir iktidarın hukuksuzluğuna karşı gelmek için o gün o meydanda olunması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in tüm Yozgat'a selamları var ve o gün Yozgat 25 yıldır yaşadıklarının hesabını sormak için o meydanda olmalı ve sesini duymayanlara karşı ancak o meydandan sesini yükseltmeli."

Anka Haber Ajansı