Yozgat'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yozgat'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YOZGAT kent merkezi Kirazlı mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT kent merkezi Kirazlı mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.

Kent merkezi Kirazlı mevkisinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, iş makineleri ile desteklendiği müdahale ile yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri alanda soğutma çalışması başlattı. Yangında yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. (DHA)

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Yozgat'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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