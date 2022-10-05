Yozgat'ta Doğal Gaz Patlaması; 2 Katlı Bina Çöktü, 3 Yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina çökerken, enkaz altında kalan 3 kişilik aile ise yaralı kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe Uçar'a ait 2 katlı binada, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın üst katı ve çatısı çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalan İhsan ve Fatma Yorulmaz çifti ile çocukları Aydilge'yi (4) kurtardı. Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlama sırasında ekmek almak için dışarı çıkan ve döndüğünde binanın yıkıldığını görünce baygınlık geçiren Ayşe Uçar da hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, mahalledeki doğal gaz akışı da kesildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl sebebi, raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür, herhangi bir can kaybımız yoktur" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı