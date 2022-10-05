Yozgat'ta Doğal Gaz Patlaması; 2 Katlı Bina Çöktü, 3 Yaralı

Yozgat'ta Doğal Gaz Patlaması; 2 Katlı Bina Çöktü, 3 Yaralı

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina çökerken, enkaz altında kalan 3 kişilik aile ise yaralı kurtarıldı.

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina çökerken, enkaz altında kalan 3 kişilik aile ise yaralı kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe Uçar'a ait 2 katlı binada, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın üst katı ve çatısı çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalan İhsan ve Fatma Yorulmaz çifti ile çocukları Aydilge'yi (4) kurtardı. Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlama sırasında ekmek almak için dışarı çıkan ve döndüğünde binanın yıkıldığını görünce baygınlık geçiren Ayşe Uçar da hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, mahalledeki doğal gaz akışı da kesildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl sebebi, raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür, herhangi bir can kaybımız yoktur" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yozgat'ta Doğal Gaz Patlaması; 2 Katlı Bina Çöktü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Tartıştığı Ezgi'yi Bıçaklayıp, Eve Kilitledi
Tartıştığı Ezgi'yi Bıçaklayıp, Eve Kilitledi
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazası Davasında 11'inci Duruşma
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazası Davasında 11'inci Duruşma
Kadın Arkadaşıyla Tartışanı Öldüren Sanığa İndirimle 12,5 Yıl Hapis
Kadın Arkadaşıyla Tartışanı Öldüren Sanığa İndirimle 12,5 Yıl Hapis
Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüşte Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest
Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüşte Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest
Eşi Dilek'i Öldürüp, Polise Teslim Oldu
Eşi Dilek'i Öldürüp, Polise Teslim Oldu
Sarıyer'de İett Otobüsüyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Sarıyer'de İett Otobüsüyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Antalya'da Otomobiller Çarpıştı; Baba Öldü, Polis Oğlu Yaralı
Antalya'da Otomobiller Çarpıştı; Baba Öldü, Polis Oğlu Yaralı