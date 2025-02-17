Yozgat'ta Kapatılan Beldelerdeki Kaderine Terkedilen Resmi Yapılar Çürüyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, nüfusu 2 binin altına inmesi nedeniyle kapanan 27 beldede bulunan belediye binası, okullar, ziraat teknisyenliği, jandarma karakolu gibi kamu binaları kaderine terk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Biz o kasabaları köy yaparak, köyleri mezra yaparak ülkeyi kalkındıramayız. Buradaki çiftçinin, buradaki nüfusun yaş ortalaması 58- 60, üretmiyor, çalışamıyor. Gençler tarlasına, çiftçi tarlasına küsmüş, tarlaya gidemiyor” dedi.

Çıkartılan yasa ile nüfusu 2 binin altına inen belde belediyelerinin kapatılmasına ilişkin karar doğrultusunda Yozgat'ta 27 belde belediyesi kapatıldı. Kapanan 27 beldede belediye başkanı yerine muhtar seçimi yapıldı. Beldelerin mal varlıkları ve alacakları ile borçları Yozgat İl Özel İdaresi'ne devredildi. Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan komisyon, kapanan 27 belde belediyesine ait hesaplar ile birlikte mal varlıklarını teslim aldı. Belediye Başkanlarının makam otoları, iş makinesi, servis minibüsleri, ambulans, pikap gibi birçok araç da teslim alındı. Teslim alınan araçların büyük bölümünün kullanılamayacak durumda olması nedeniyle İl Özel İdaresi hurdalığına kaldırıldı. Köy statüsüne dönüşen belde belediyesinden ise İl Özel İdaresi'ne 42 milyon 992 bin lira borç kaldı, binaların önemli bölümü değerlendirilmedi, nüfusları ise giderek düştü. Atıl kalan binalardan büyük çoğunluğu harabeye dönüştü, belediye binalarının bir bölümü muhtarlık yapıldı. Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyündeki okul binalarına köylüler tarafından, soğan, saman konularak, depo olarak kullanılmaya başlandı.

“Yozgat, Sayın Cumhurbaşkanına yüzde 76 oy veren illerin başında geliyor”

1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunduğu ve bugün köy olan 407 kişinin yaşadığı Osmanpaşa’yı gezdirip, bilgi veren CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 76 oy vermesinin karşılığını alamadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Burası Yozgat Merkez'e bağlı eski Osmanpaşa kasabası. 1972’de belediye olan, daha önce nahiye olan, Jandarma teşkilatı Cumhuriyet'ten önce olan, Yozgat'ın merkeze bağlı tek kasabası Osmanpaşa. Osmanpaşa'da girişte tabeladan sonra gördüğümüz ziraat teknisyenliği hizmet binası, daha sonra Jandarma Karakolu, daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi ki yılda 20 bin ton hububat alan, 5 bin tonluk kapalı deposu olan, 5 katlı çift daire üzerine 10 daire lojmanı olan Toprak Mahsulleri Ofisi satıldı ve kapatıldı. En son sağlık ocağımız, süt toplama merkezimiz, belediyemiz, en sonunda da Osmanpaşa'daki temel eğitim okulumuz kapatılmıştır. Yozgat, Sayın Cumhurbaşkanına yüzde 76 oy veren illerin başında geliyor, en çok oy veren illerin başında geliyor. Bu kasabada, şimdi köy olan Osmanpaşa'da da maalesef seçmenin yüzde 60’ı yine AK Parti'ye oy veriyor. Ama AK Parti'nin Osmanpaşa'ya reva gördüğü bu. Sadece Osmanpaşa'ya değil Yozgat'ın 27 beldesi kapatıldı ve aynı durumda. Şimdi siz Anadolu'da üreten kasabaları köy haline getireceksiniz, üretimi bitireceksiniz, sonra yumurtayı, sütü bulamayacak duruma geleceksiniz. Burası sürü sürü koyunları olan, hayvanları olan büyük geliri hayvancılığa ve tarıma dayalı olan Osmanpaşa, Yozgat maalesef Et ve Süt Kurumu'nun önünde karda fırtınada kuyruklar oluşmaktadır. Burası bu gördüğünüz görüntüler bir deprem bölgesi, bir afet bölgesi değil, maalesef İç Anadolu'nun ortasında yüzde 76 iktidara oy veren bir ile bağlı tek kasabasıydı. Burası gibi iki kasabası daha merkeze bağlandı. Üç kasabanın üçü de köy diyemiyorum mezraya dönüştü. Sağlık ocağı viraneye döndü, yıkılmış vaziyette. Ofisimiz, karakolumuz, jandarmamız, belediyemiz, burada meteorolojinin bürosu vardı, şubesi vardı, iki tane vatandaşımız buradan emekli oldu, hava tahmin raporunu bildirirdi. Böylesi bir üreten, sürü sürü koyunları olan, sürü sürü hayvanları olan, üretim yapan, hayvancılığın, tarımın merkezi olan Osmanpaşa, üretmekten uzaklaşmış, mezraya dönüşmüş, kaderine terk edilmiştir.”

“Yozgat hızla erimeye, göç vermeye devam ediyor”

Yozgat’ın sürekli göç veren bir il olduğunu hatırlatan Yaşar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sadece Osmanpaşa'yla ya da kapatılan 27 beldeyle değil Yozgat hızla erimeye, göç vermeye devam ediyor. En son TÜİK'in verilerine göre, yine Yozgat 8 bin civarında nüfus kaybetti. Yozgat hızla eriyen, hızla nüfus kaybeden, hızla küçülen bir il oldu. Biz o kasabaları köy yaparak, köyleri mezra yaparak ülkeyi kalkındıramayız. Buradaki çiftçinin, buradaki nüfusun yaş ortalaması 58- 60, üretmiyor, çalışamıyor. Gençler tarlasına, çiftçi tarlasına küsmüş, tarlaya gidemiyor. Girdi maliyetleri başını alıp gitmiş, banka faizlerinin altından kalkılmaz duruma gelmiş. Dolayısıyla vatandaş kaderine terk edilmiş. İç Anadolu'nun ortasında kaderine terk edilmiş bir Yozgat. Süt toplama merkezleri vardı. Bu bölgeye, bu kasabaya 16 tane köy bağlıydı. 16 tane köyün toprak mahsulleri ofisi olarak 20 bin ton mahsulünü alırdı. Bu saydığım sadece Osmanpaşa'yla ilgili. Osmanpaşa gibi, bura gibi kaderine terk edilen 27 tane beldemiz var. Gördünüz, yeni yapılan spor sahasının durumunu gördünüz. 2022 yılında, aralık ayında yapılmış. Üç yıl olmuş, bu binalar, bu tesisler, bu yatırımlar kaderine terk edilmiş. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, ‘biz Türkiye'yi uçurduk diyor, Avrupa bizi kıskanıyor’ diyor. İşte uçtuğumuz, işte geldiğimiz, sözün bittiği yer."

Anka Haber Ajansı