Yozgat’ta Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Yeniden Çalışmalara Başladı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için kurulan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 14 Mayıs seçimlerinin genel değerlendirmesini yaparak Yozgat’ta saha çalışmalarına başladı.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Yozgat’ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için çalışmalarına başladı. Yozgat’taki çalışmalara destek vermek üzere gelen İstanbul Maltepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Avukat Yıldız Doğan, daha çok çalışarak Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi için gerekli oy almasına katkı da bulunmaya gayret edeceklerini söyledi. Doğan, "İstanbul gönüllüleri olarak Yozgat’ta Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ne destek olmak için geldik. 28 Mayıs seçimini heyecanla bekliyoruz, umudumuz güzel adil bir seçim olması. Yozgat'a destek olmaya geldim, bir Yozgatlı olmaktan da gurur duyuyorum. Yozgat’ta klasik sloganımız ‘Yiğitlerin harman olduğu yer’, bu seçimde yiğitler gerekeni yapacaktır, ona da inancım sonsuz. İnşallah güzel bir seçim olacak ve daima sevgi kazanacak" dedi.

"YOZGAT HALKINA TÜRKİYE GERÇEKLERİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK"

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Yozgat İl Koordinasyon Başkanı Özgür Karslıoğlu da 14 Mayıs tarihine kadar yürüttükleri çalışmaların genel değerlendirmesini yaparak yeniden sahaya çıktıklarını bildirdi. Karslıoğlu şöyle konuştu:

"Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte mahallelerde sahalarda olmaya çalıştık, genel başkanımıza destek olmaya çalıştık. Yozgat halkına Türkiye gerçeklerini anlatmaya çalıştık, AKP'nin yalanlarını, düzenlerini anlatmaya çalıştık, bozmaya çalıştık o düzenleri. Halktan güzel destekler geldi, sağ olsunlar Yozgat halkına teşekkür ediyorum. 10 gün içerisinde daha çok çalışıp genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapmaya ant içtik. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri kurulduğu günden beri ilçelerimizde, merkezde çalışmalar yürütmekte, bundan sonrası için de ilçelerimizde, köylerimizde genel başkanımız için çalışmaya devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı