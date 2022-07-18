Yozgat'ta Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Yozgat'ta Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

YOZGAT'ta, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT'ta, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yozgat-Kayseri yolu Yenipazar beldesi yakınında meydana geldi. Abdülkerim Karatarla (62) yönetimindeki 42 ETN 21 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Alaeddin Atik'in (57) kullandığı 66 EB 287 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 2 aracın da hurdaya döndüğü kaza sonrası, otomobilin sürücüsü Karatarla ile hafif ticari araçtaki yolcu Fuat Atik hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi de yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Yozgat'ta Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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