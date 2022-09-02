Yozgat'ta Otomobil Köprü Bariyerine Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Otomobil Köprü Bariyerine Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı

YOZGAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) - YOZGAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-88 kara yolunun Sarayköy mevkinde meydana geldi. Yozgat yönüne giden Emre Akbaba yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba hayatını kaybetti. Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane mogruna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yozgat'ta Otomobil Köprü Bariyerine Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Avcılar’da Bıçaklı Kavga
Avcılar’da Bıçaklı Kavga
Bursa'da Makas Atarak İlerleyen Otomobil 2 Araca Çarparak Takla Attı; 2 Yaralı
Bursa'da Makas Atarak İlerleyen Otomobil 2 Araca Çarparak Takla Attı; 2 Yaralı
Kastamonu'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kastamonu'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
İzmit'te İki Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 8'i Yabancı 11 Yaralı
İzmit'te İki Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 8'i Yabancı 11 Yaralı
Chp’li Nazlıaka Kadına Yönelik Ayrımcılık Ve Şiddete Dikkat Çekti; Kırmızı Kart Gösteriyoruz
Chp’li Nazlıaka Kadına Yönelik Ayrımcılık Ve Şiddete Dikkat Çekti; Kırmızı Kart Gösteriyoruz
Bülent Korkmaz: Hedefe Gitmek İçin Kazanmamız Gerekir
Bülent Korkmaz: Hedefe Gitmek İçin Kazanmamız Gerekir
Tamir İçin Getirilen Silahla Yanlışlıkla Kendini Yaraladı
Tamir İçin Getirilen Silahla Yanlışlıkla Kendini Yaraladı