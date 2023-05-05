Ysk, Almanya’da Oy Veren Rizeli Seçmenin 14 Mayıs’ta Türkiye’de 2. Kez Oy Kullanamayacağına Karar Verdi

Ysk, Almanya’da Oy Veren Rizeli Seçmenin 14 Mayıs’ta Türkiye’de 2. Kez Oy Kullanamayacağına Karar Verdi

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Rize’nin Pazar ilçesinde kayıtlı olmasına rağmen Almanya’da oy kullanan Hasan Kiraz’ın 14 Mayıs’ta Türkiye’de ikinci kez oy kullanamayacağını bildirdi. CHP’nin itirazı üzerine Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, Pazar’daki 1076 No’lu sandıkta listenin 187. sırasındaki Hasan Kiraz’ın yanına “oy kullanamaz” şerhinin yazılmasına karar verdi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Rize’nin Pazar ilçesinde kayıtlı olmasına rağmen Almanya’da oy kullanan Hasan Kiraz’ın 14 Mayıs’ta Türkiye’de ikinci kez oy kullanamayacağını bildirdi. CHP’nin itirazı üzerine Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, Pazar’daki 1076 No’lu sandıkta listenin 187. sırasındaki Hasan Kiraz’ın yanına “oy kullanamaz” şerhinin yazılmasına karar verdi.

Hasan Kiraz isimli Türk vatandaşı, yurt içinde kayıtlı olmasına rağmen Almanya Stutgart’ta 1 Mayıs’ta oyunu kullandı. Hasan Kiraz’ın listede olmamasına rağmen oy kullandığı muhalefet mensubu sandık üyelerince fark edildi. CHP'nin itirazı üzerine, AKP ve MHP’li üyelerin direnmesine rağmen olay tutanak altına alındı.

“SANDIK KURULU BAŞKANI SAHTE OY KULLANAN KİŞİNİN T.C. KİMLİK NUMARASINI TUTANAĞA YAZMAK İSTEMEDİ”

CHP Stutgart Birlik Başkan Yardımcısı Şirin Üstün, bu olayla ilgili olarak şunları söyledi:

“01 Mayıs günü Hasan Kiraz isimli seçmene ‘Yurtiçi Seçmen Kütüğünde’ kayıtlı olmasına rağmen Stuttgart-13E numaralı sandıkta oy kullandırıldığını fark ettik. Hemen olayın tutanak altına alınmasını istedik. Başta AKP ve MHP’li sandık kurulu üyeleri itiraz ettiler. Ancak ısrar ettik. Bu sefer de sandık kurulu başkanı sahte oy kullanan kişinin T.C. kimlik numarasını tutanağa yazmak istemedi. MHP’li üye ile aramızda gerginlik yaşandı. Biz yurt dışı seçim genelgesinin uygulanmasında ısrar ettik ve geri adım atmadık. Sonuçta olayı tutanak altına aldık. Zarf sayım tutanağında oy kullanan seçmen sayısının 402, sandıktan çıkan zarf sayısının 403 olduğunu tespit edip tutanağa geçirdik.”

Dışişleri Bakanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin 3 Mayıs’ta yaptığı başvuru üzerine konu Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gündemine geldi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Pazar’daki 1076 No’lu sandıkta listenin 187. sırasındaki Hasan Kiraz’ın yanına “oy kullanamaz” şerhinin yazılmasına karar verdi. Karar, gereğinin yapılması için Rize/Pazar ilçe Seçim Kurulu ile Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

Görüntü: Arşiv

Anka Haber Ajansı

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